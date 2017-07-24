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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/06/52189.html

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В Поморье сегодня ожидаются грозы

В Поморье сегодня ожидаются грозы
Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. Местами дождь, днем в южных районах гроза.

Ветер северный и северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 10-12 м/с. Температура воздуха днем +15,+20°, сообщает Севметео.

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