В Архангельске пройдут гонки резиновых уточек

20 августа в 15:00 в парке аттракционов «Потешный двор» состоится первый в Архангельске заплыв резиновых уточек.

Все желающие принять участие в заплыве могут купить уточку и получить уникальный номер на месте проведения мероприятия в день заплыва.

Часть собранных средств будет передана в пользу проекта - Всероссийская благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному дню».

20 августа все пронумерованные «спортсмены» будут состязаться в гонке за первое и последнее место. Во время заплыва утята будут выпущены в воду аттракциона «Индейская река» и устремятся прямиком к победе. Первая уточка, а также самый последний утёнок выиграют для своих владельцев подарки от спонсоров мероприятия, сообщают организаторы утиных гонок.