45-летняя женщина умерла. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба регионального следкома.
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Суббота, 5 августа, 01:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/04/52177.html
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В Архангельске ревнивый мужчина до смерти забил подругу
30 июля в квартире дома на улице Дружбы ранее судимый 36-летний выпивший мужчина из ревности набросился с кулаками на свою сожительницу.
45-летняя женщина умерла. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба регионального следкома.
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