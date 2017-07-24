Архангельск готовится к отопительному сезону

В мэрии состоялось заседание оперативного штаба по подготовке объектов города к предстоящему отопительному сезону.

О выполнении графиков производства ремонтных работ на объектах теплоснабжения, создании запасов топлива для прохождения отопительного периода доложили представители ресурсоснабжающих компаний.

По информации «ТГК-2», к приёмке предъявлено 940 тепловых узла из 1692, что составляет 55,6 %, подготовлены к работе в зимних условиях и более трети тепловых узлов локальных котельных, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В целом, подготовка к отопительному сезону в Архангельске идет в соответствии с графиками, в том числе, осуществляется завоз топлива на островные территории.

- Главам администраций территориальных округов необходимо обратить особое внимание управляющих организаций на наличие административной ответственности за несвоевременную подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду и обеспечить своевременное проведение мероприятий, направленных на проверку готовности потребителей к отопительному периоду, - резюмировал заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.