В Маймаксанском округе благоустраивают дворы

В Маймаксанском округе закончены работы по асфальтированию внутридворовых проездов на ул. Буденного,7, 11, Школьная, 86 общей площадью более 1100 кв. м.

Кроме того, благодаря возникшей в результате проведения аукционов экономии средства выделены на аналогичные работы еще в трех дворах: по ул. Буденного, 13, ул. Победы, 46, ул. Школьная, 84.

- Аукцион на проведение работ состоялся 28 июля. Победителем признано ООО «Дорожно-мостовая компания». Работы должны быть завершены до 15 сентября, - сообщил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле.

На благоустройство шести дворов Маймаксанского округа выделено порядка 3,8 млн. рублей, - сообщает пресс-служба горадминистрации.