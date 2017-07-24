Архангелогородев приглашают участвовать в фотоконкурсе «Вернись в роддом»

Конкурс проходит с 9 июля по 15 сентября. В нём могут принять участие родители всех возрастов. Тема конкурса: «Вспомнить о счастье – вернуться в роддом».

На конкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике «Вернись в роддом». Фотография сюжетно должна быть связана с первыми днями жизни ребенка или новой ролью материнства и/или отцовства. Дата съемки может быть любая.

Подходящие фото публикуются на страницах соцсетей с хэштегом #яродитель и #вернисьвроддом, победитель выбирается по количеству лайков.

Победителей конкурса определят в двух номинациях: «Я родился» и «Я – родитель». Победителей ждут ценные призы: планшеты и экшн-камеры.