На Архангельском ЦБК прошёл урок экологии для руководителей

Любое мероприятие технического перевооружения имеет экологическую составляющую, которая даёт экономический эффект. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Зылёва, в зависимости от мероприятия эффект может составлять от 10 до 25 процентов. Впрочем, комбинат действует не только в чисто техническом, но и в образовательном плане. Например, поддерживает детские экологические движения в Новодвинске.

— Сегодняшний урок экологии для топ-менеджеров Архангельского ЦБК свидетельствует о том, что мы доводим важность экологической составляющей нашей деятельности до работников всех уровней. В 2017 году экологическим аспектам уделяется особое внимание. Хотя, по большому счёту, каждый год для нас — год экологии, каждый день — день экологии, — говорит генеральный директор предприятия Дмитрий Зылёв.

— Экологическая грамотность — одно из направлений, которое Архангельский ЦБК активно внедряет в жизнь. Это предприятие очень старается соблюдать все экологические нормы и требования. Хочется отметить, для их соблюдения предприятие вкладывает очень много в развитие своего производства, — отметила начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования регионального Росприроднадзора Наталия Гунькина.

Её курс посвящён разрешительным документам для предприятий, в том числе основам нормирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ, вопросам обращения с отходами. Разумеется, в промышленной деятельности эти понятия приобретают множество нюансов. Отходы — это не просто навал мусора в контейнер, а предмет имеющий паспорт, код и собственное наименование.

В свою очередь начальник отдела надзора за водными ресурсами и государственного экологического надзора регионального управления природоохранного ведомства Светлана Ревура подготовила презентацию на тему экологического надзора. Спектр вопросов — достаточно широк: виды надзора, административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства, виды проверок, права предприятий в период проверок, - сообщает ИА "Регион 29".