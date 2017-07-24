В Архангельской области проходит Ассамблея школьных лесничеств

Представители 21 лесничества собрались в деревне Масельга Архангельской области. На второй день ассамблеи участники рассказывали о своей деятельности, сопровождая повествование песнями, стихами и танцами.

Первыми о своем лесничестве рассказали представители Архангельска. “Лесовички”порадовали зрителей песней и своим чувством братского плеча – в девизе лесничества звучали строки “Мы вместе команда, мы вместе едины”.

Парни и девчонки из Вельского лесничества заверили публику, что природе они помогают не унывая, а представители Вилегодчины разместили плакаты в защиту леса у себя на груди (естественно, скрытой спецодеждой).

Каргопольское лесничество “Экодесант” замиксовали в своем выступлении хип-хап и треньканье на балалайке (с инструментом вышел один из его участников). Публику рассмешила строчка из их песни про тех, кто оставляет в лесу мусор – “Видно у контейнера их мама родила”.

Гости из Лешуконья выступили с театральным представлением, разыграв сценку о нерадивом молодом человеке, что мусорит в лесу и не следит за костром. В финале пьесы его удалось перевоспитать и вовлечь в ряды лесничества. Воистину, счастливый конец.

Лесники из Плесецка похвастались 200 высаженными лиственницами и активной противопожарной агитацией, а шенкурские “Барсуки” порадовали зрителей масками с изображением своего символа.

Очень много про свою деятельность рассказали участники лекшмозерского “Лесного патруля”. Речь зашла о создании кормушек для птиц, поиске следов диких зверей, посеве овса для медведей и многом другом. “Истоки” из поселка Почи в своем выступлении рассказали об интересе к истории родного края, организации солонцов для лосей и поиске полезных растений.

Вологодскую область на Ассамблеи представили бойцы лесничеств “Рысь” и “Друзья леса”. Их выступление в советской стилистике (слово “Товарищи!” звучало очень часто) поведало о спасениях птиц и опыте школьников в съемке фильма о природе родного края.

“Водлозеры” из парка на границе Архангельской области и Карелии поразили стихотворением об озерах края, которые по их словам “тянут магнитом”. Трогательной песней отметились и гости Кенозерья из национального парка “Паанаярви”. Строчки “Мы хотим чтобы выстрела громче стало тихое пение птиц” запомнились наверное всем тем, кто слышал это произведение.

По окончанию приветственной части, всех лесников разбили на 4 партии – биоразнообразия, воды, воздуха и земли. Под руководством вождей и кураторов на протяжении 3 дней участникам ассамблеи предстоит узнавать новое и готовиться к венцу Ассамблеи – Школьным парламентским экологическим слушаниям. На этой “встрече” парламент из 4 партий представит декларацию прав природы. За ориентир школьники возьмут Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, подписанную в 1992 году, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».