В Новодвинске общественники починили испорченную вандалами спортплощадку

У трёх из них были поломаны крепкие стальные элементы, которые пришлось заново приваривать к основанию. Ещё у двух тренажёров оторваны сиденья. Их общественники прикрепят обратно в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.
- Хотелось бы обратиться к детям, взрослым, с просьбой бережнее относиться к этим уличным тренажёрам, – отметил руководитель общественной организации ДНД «Ветераны северного края» Андрей Гобеляк. – Это таких больших трудов стоит: написать проект, выиграть грант, установить тренажёры. Поэтому уважаемые горожане, уважайте труд и аккуратно используйте тренажёры – это всё сделано для вас и ваших детей.