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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/04/52160.html

Общество

Архангелогородцев приглашают принять участие в акции «10000 шагов к здоровью»

Архангелогородцев приглашают принять участие в акции «10000 шагов к здоровью»
Сегодня в 16.00 в Архангельске стартует еженедельная акция «10000 шагов к здоровью».

Начало маршрута – филиал № 1 городской детской библиотеки имени Коковина, (наб. Северной Двины, д.135). Затем движение пойдёт по набережной Северной Двины до Морского музея и обратно. Длина маршрута – 10 000 шагов, которые рекомендуется ежедневно проходить для сохранения и укрепления здоровья.

– Мы вместе пройдем по «Маршруту здоровья», сделаем первые шаги для прохождения ежедневной нормы в 10000 шагов. На личном примере я хочу показать нужность и важность простых решений по пути оздоровления себя, своих близких, – приглашает присоединиться к акции директор Архангельского центра медицинской профилактики Надежда Пышнограева. 

Для желающих будет проведен мастер-класс по основам техники скандинавской ходьбы с предоставлением палок, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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