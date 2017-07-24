Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +15,+20°. - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 4 августа, 11:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/04/52156.html
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4 августа в Поморье пройдут сильные дожди
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы.
Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +15,+20°. - сообщает Северное УГМС.
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