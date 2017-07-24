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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/03/52150.html

Общество

В Архангельске пройдёт Маргаритинская ярмарка

В Архангельске пройдёт Маргаритинская ярмарка
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Обширная программа культурных мероприятий ярмарки будет посвящена 80-летию Архангельской области. Для жителей и гостей города в этот день выступят творческие коллективы Поморья. Народные мастера познакомят посетителей со своей продукцией. На ярмарке организаторами запланирована выставка «Незабытые ремесла».

Кроме того, в рамках Маргаритинской ярмарки впервые в Поморье состоится Ремесленный форум Архангельской области. Он объединит мастеров народных художественных промыслов Поморья и соседних регионов. На площадках форума будут обсуждаться вопросы интеграции народных промыслов в экономическую систему современного общества, проблемы реализации продукции мастеров и другие.

Украшением ярмарки станет проект «Белкомур – новый шелковый путь в Арктику». Это творческий фестиваль, поддержанный на средства федерального бюджета в рамках целевой программы «Культура России 2012-2018 годов». В нем примут участие лучшие коллективы Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, а также Республик Коми и Карелии, Пермского края, Ненецкого автономного округа, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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