В Котласской горбольнице появилась новая современная аппаратура

Заведующий эндоскопическим отделением Александр Степанов пояснил, что современная аппаратура имеет широкий спектр возможностей и позволяет с большей вероятностью выявлять онкологические и другие виды патологий толстой кишки, желудка и пищевода.
Новый аппарат ультразвуковой диагностики оснащен датчиками для проведения исследований новорождённым, детям и взрослым. Но главная особенность новинки – мобильность.
—Переносной аппарат позволит нам работать непосредственно в палатах у больного, в реанимации. Кроме того, мы можем с ним выезжать, например, в районы, обследовать там пациентов: детей и взрослых, – рассказала заведующая отделением функциональной ультразвуковой диагностики Котласской центральной городской больницы Елена Жукова.
Новое оборудование обошлось больнице в девять миллионов рублей. Важно отметить, что результаты исследований поступают в общую медицинскую автоматизированную систему. Это позволяет лечащему врачу сразу увидеть их на своем рабочем месте, поставить диагноз и назначить необходимое лечение, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.