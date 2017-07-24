В Котласской горбольнице появилась новая современная аппаратура

В Котласской центральной городской больнице имени святителя Луки введено в эксплуатацию новое оборудование – два эндоскопических видеокомплекса и аппарат ультразвуковой диагностики.

Заведующий эндоскопическим отделением Александр Степанов пояснил, что современная аппаратура имеет широкий спектр возможностей и позволяет с большей вероятностью выявлять онкологические и другие виды патологий толстой кишки, желудка и пищевода.

Новый аппарат ультразвуковой диагностики оснащен датчиками для проведения исследований новорождённым, детям и взрослым. Но главная особенность новинки – мобильность.

—Переносной аппарат позволит нам работать непосредственно в палатах у больного, в реанимации. Кроме того, мы можем с ним выезжать, например, в районы, обследовать там пациентов: детей и взрослых, – рассказала заведующая отделением функциональной ультразвуковой диагностики Котласской центральной городской больницы Елена Жукова.

Новое оборудование обошлось больнице в девять миллионов рублей. Важно отметить, что результаты исследований поступают в общую медицинскую автоматизированную систему. Это позволяет лечащему врачу сразу увидеть их на своем рабочем месте, поставить диагноз и назначить необходимое лечение, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.