Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работ

Президентский грант на сумму более двух миллионов рублей выиграли северодвинские музейщики на реализацию проекта «Дом северного зодчего» в Нёноксе.

На средства гранта в деревянном доме постройки 1937 года будут размещены экспонаты, рассказывающие о двадцатилетней истории реставрации памятников архитектуры этого села. Мастера реставрационных работ собрали богатый материал по восстановлению Нёнокских храмов, предметы плотницкой старины.

В «Доме северного Зодчего» разместится макет главки Троицкой церкви, который каждый посетитель сможет дополнить лемехом – деталью кровли, которая будет изготовлена собственными руками под руководством опытного мастера реставрационных работ. Также в музее создадут стилизованную под старину рекреационную зону для туристов.

Сегодня многочисленным посетителям достопримечательностей этого старинного поморского села негде отдохнуть, попить чаю, перекусить после длительных пешеходных экскурсий по Нёноксе.

По условиям президентского гранта общественникам предстоит пройти обучение по составлению отчётности. Ориентировочно реконструкция дома в Нёноксе начнётся в октябре этого года и завершится к 621-му дню рождения села в июле 2018 года, сообщает пресс-служба адиминистрации Северодвинска.