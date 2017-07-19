Под Архангельском открыли памятный знак, посвященный трагическим взрывам в порту Бакарица

В октябре 1916-го в результате диверсии германских спецслужб в порту Бакарица произошла серия взрывов и страшный пожар. Тогда погибло не менее 800 человек, еще 1200 были ранены.

О том, что события столетней давности до сих пор находят отклик в наших сердцах, в своем выступлении на митинге заявил член городского Совета ветеранов, один из инициаторов установки памятного знака Лев Варфоломеев.

– Архангельские портовики, железнодорожники сыграли большую роль в обеспечении фронта Первой мировой войны, в поддержании постоянной связи с союзными государствами. Надо сказать, что открытие памятного знака – идея не новая, она родилась сразу после тех взрывов на Бакарице, чтобы почтить память жертв. Тогда даже был организован специальный комитет по созданию памятника, но помешала череда тревожных событий: февральская революция, октябрьская революция, затем гражданская война и интервенция... Создав памятный знак сейчас, мы исполняем волю тех, кто был инициатором этой идеи в те годы. Вечная память жертвам Первой мировой войны! – сказал Лев Варфоломеев.