Автобусные перевозчики Архангельска выступили с претензиями к властям города

В июле региональная ассоциация автотранспортников обратилась в Архангельскую гордуму с письмом, в котором отметила многочисленные нарушения прав перевозчиков областного центра. Перевозчики фактически обвинили руководство Архангельска в незаконном изменении маршрутной сети, в неправомерном расторжении договоров на осуществление перевозок и принуждении предпринимателей к оснащению автобусов терминалами оплаты проезда.

Обращение было рассмотрено 1 августа на заседании комиссии по вопросам городского хозяйства, - сообщает ИА "Регион 29".

Спикер гордумы Валентина Сырова сравнила тон обращения автотранспортников с ультиматумом в адрес городской власти и призвала перевозчиков к конструктивному диалогу. Тем более, что претензий к перевозчикам тоже накопилось предостаточно.

Жители города, пользуясь общественным транспортом, вынуждены ежедневно терпеть унижение. Неудобные автобусы малой вместимости едва ли соответствуют статусу областного центра. Теснота и давки в салонах, гонки на дорогах в погоне за выручкой, несоблюдение графиков и маршрутов, пропущенные остановки, хамство кондукторов, нецензурная брань из раций водителей. Поездка на архангельском автобусе — настоящее испытание для любого архангелогородца. Что говорить о впечатлениях гостей города.

Кроме того, число ДТП с участием автобусов в Архангельске ежегодно растёт, начиная с 2014 года.

Основным приоритетом для городских властей являются безопасность пассажиров и качество организации перевозок. Основанием для расторжения договоров с рядом перевозчиков стало несоблюдение утверждённого графика движения автобусов.

Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков напомнил, что ситуация с автобусами в Архангельске недавно стала темой внеочередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

— Сегодняшние действия ассоциации автотранспортников мы расцениваем как попытку создать негативный общественный фон в отношении муниципального образования, а также затягивание реализации намеченного комплекса мер, который призван качественно изменить в лучшую сторону ситуацию с автобусными перевозками в Архангельске, — подчеркнул Олег Мишуков.