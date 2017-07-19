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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/02/52128.html

Общество

Автобусные перевозчики Архангельска выступили с претензиями к властям города

Автобусные перевозчики Архангельска выступили с претензиями к властям города
В июле региональная ассоциация автотранспортников обратилась в Архангельскую гордуму с письмом, в котором отметила многочисленные нарушения прав перевозчиков областного центра. Перевозчики фактически обвинили руководство Архангельска в незаконном изменении маршрутной сети, в неправомерном расторжении договоров на осуществление перевозок и принуждении предпринимателей к оснащению автобусов терминалами оплаты проезда.

Обращение было рассмотрено 1 августа на заседании комиссии по вопросам городского хозяйства, - сообщает ИА "Регион 29". 

Спикер гордумы Валентина Сырова сравнила тон обращения автотранспортников с ультиматумом в адрес городской власти и призвала перевозчиков к конструктивному диалогу. Тем более, что претензий к перевозчикам тоже накопилось предостаточно.

Жители города, пользуясь общественным транспортом, вынуждены ежедневно терпеть унижение. Неудобные автобусы малой вместимости едва ли соответствуют статусу областного центра. Теснота и давки в салонах, гонки на дорогах в погоне за выручкой, несоблюдение графиков и маршрутов, пропущенные остановки, хамство кондукторов, нецензурная брань из раций водителей. Поездка на архангельском автобусе — настоящее испытание для любого архангелогородца. Что говорить о впечатлениях гостей города.

Кроме того, число ДТП с участием автобусов в Архангельске ежегодно растёт, начиная с 2014 года. 

Основным приоритетом для городских властей являются безопасность пассажиров и качество организации перевозок. Основанием для расторжения договоров с рядом перевозчиков стало несоблюдение утверждённого графика движения автобусов.

Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков напомнил, что ситуация с автобусами в Архангельске недавно стала темой внеочередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. 

— Сегодняшние действия ассоциации автотранспортников мы расцениваем как попытку создать негативный общественный фон в отношении муниципального образования, а также затягивание реализации намеченного комплекса мер, который призван качественно изменить в лучшую сторону ситуацию с автобусными перевозками в Архангельске, — подчеркнул Олег Мишуков.

Сегодня 14:03

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Комментарии
Сергей, сегодня 14:47

Впервые поддерживаю действия властей.Мо-лод-цы ! Ни в коем случае не идите на поводу с автобусниками.В этом вопросе горожане вас 100 процентов поддержат.Ох,как мы устали от этих перевозчиков.Грязь и хамство.А уж на кондукторов надо конкурс устраивать,своеобразный фейс-контроль.

В чем проблема, сегодня 16:06

Пусть Мишуков и Годзиш создадут муниципальное АТП, которое они угробили, и возят пассажиров недорого и комфортно. Но ведь эти балбесы только вредительством занимаются, пора бы обратится к президенту, чтобы на оценили компетентность данных чиновников на другом уровне, и предоставили им место работы по их возможностям - мусорщиками.

Пенсионер, сегодня 17:00

Власть она, или не власть? Правильно - надо жестко ставить условия перевозчикам. Требования: современный комфортабельный автобус, приемлемая цена билета, иначе - прочь с рынка, найдутся другие!

Пенсионеру, сегодня 17:41

вот и будете платить "другим" 30 рублей, ездить с пересадками и ждать 40 минут. А "другие" будут платить налоги в других регионах...
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