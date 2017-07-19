В Рязани представят работы известных холмогорских мастеров

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Холмогорская резная кость» из собрания музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

В Рязани представлены работы известных мастеров резьбы по кости: В.М. Баландина, Н.Д. Буторина, В.Т. Ватлина, А.С. Гурьева, П.Ф. Дашлевского, Н.И. Зачиняева, С.Н. Катарина, В.Я. Кузнецова, Н.И. Лаврентьева, В.С. Лохова, И.И. Маклаковой, Г.Ф. Осипова, В.Г. Осипова, В.И. Просвиринина, А.А. Рябова, В.Н. Хабарова, А.Е. Штанга и Г.В. Штанг. В экспозиции – их лучшие произведения, которые передают все богатство и разнообразие форм предметов и их декора.

Сохраняя традиции прошлого, мастера создают оригинальные, красивые, современные по звучанию изделия. Холмогорскими резчиками накоплен большой опыт работы с мамонтовой, моржовой костью, зубом кашалота. Они в совершенстве владеют всеми техническими приемами: ажурной сквозной резьбой в сочетании с рельефом, цветной гравировкой, окраской кости, объемной скульптурной резьбой.

Основными орнаментальными элементами являются мелкие растительные мотивы и раковины. Тематическое содержание произведений определено животным миром, природой и жизнью Севера, историческими событиями, сюжетами сказок, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.