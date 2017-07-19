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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/02/52118.html

Общество

В Архангельске более 3 тысяч кассовых аппаратов старого образца снято с учета

В Архангельске более 3 тысяч кассовых аппаратов старого образца снято с учета
С 1 июля новый порядок применения контрольно-кассовой техники, обеспечивающий передачу информации о покупках в Федеральную налоговую службу стал обязательным. В связи с этим кассовые аппараты старого образца подлежат снятию с учета.

В Архангельске общее количество снятой с учета кассовой техники превышает 3 тысячи единиц, владельцами которой являются более полутора тысяч организаций и предпринимателей.

Начальник инспекции Ирина Шишкова поясняет, что налогоплательщики, которые своевременно предприняли меры для приобретения онлайн-касс, но по независящим от них причинам не смогли вовремя начать их применение, до получения новых кассовых аппаратов могут использовать иные устройства, позволяющие выдавать покупателям на бумажном носителе подтверждение факта покупки или расчета.

Таким устройством может являться, в частности, контрольно-кассовая техника, применяемая до вступления в силу положений нового порядка и снятая с регистрационного учета в налоговом органе, без предъявления каких-либо специальных требований (может содержать в своем составе электронную контрольную ленту, защищенную (ЭКЛЗ), функционировать без ЭКЛЗ, быть модернизированной для возможности печати чеков и др.).

При поступлении техники, соответствующей новому порядку, ее следует незамедлительно зарегистрировать в налоговом органе и ввести в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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