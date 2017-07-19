В Новодвинске выступил военный оркестр из Калининграда

Накануне в рамках проекта «Ночь искусств» в Новодвинске прошёл плац-концерт в исполнении военного оркестра Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России.

Музыканты с западной территории нашей страны приехали в Архангельский регион, чтобы принять участие в VI фестивале духовой музыки «Дирекцион-норд», который пройдёт 28 и 29 июля в столице Поморья. А сольный концерт в Новодвинске стал творческим подарком городу юбиляру и его жителям от калининградского оркестра.

Плац-концерт проходил на Комсомольской площади. Насладиться прекрасным исполнением разножанровых музыкальных композиций собралось много новодвинцев. Бурными овациями горожане сопровождали выступление гостей, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

- Оркестр - это символ доблести, мужества и патриотизма, - прокомментировал председатель Новодвинского отделения «Боевого братства» Андрей Гобеляк. - Я помню, когда служил в Армии, в городе Калинин, сейчас это Тверь на праздновании 40-летия Великой Победы мы смотрели выступление тверского военного оркестра и это были незабываемые впечатления. Потом когда с бойцами возвращались из служебной командировки, выходя из вагона нас, встречали маршем «Прощание славянки» тоже в исполнении живого оркестра. Дух захватывало от патриотизма и это не передать словами, когда звучит живая патриотическая музыка. Сегодня меня те же переполняют эмоции от выступления калининградского оркестра.