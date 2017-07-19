На Яграх прошел фестиваль воздушных змеев «Ветер Белого моря»

В этом году команда клуба Санкт-Петербургского «Spb Kites» привезла с собой практически весь запас имеющихся у них полотен, их общий вес превысил 150 кг. Однако погода не позволила поднять в небо все привезённые экземпляры.

29 и 30 июля лёгкий ветерок сменялся полным штилем, а 30 июля солнце плотно закрыли дождевые тучи. По словам опытных кайтеров, самые благоприятные условия для запуска воздушных змеев – это отсутствие дождя и постоянный ветер 3-5 м/с.

Многие гости фестиваля «Ветер Белого моря» смогли подержать в руках профессионального воздушного змея, почувствовать, как мощно он тянет за собой, поймав долгожданный порыв ветра.

Кроме того, участники клуба «Spb Kites» порадовали северодвинцев и гостей города необычным воздушным змеем, изготовленным специально для праздника Военно-морского флота страны: в небо над побережьем Белого моря поднялась огромная подводная лодка. Ей, как и настоящей субмарине, были не страшны ветер с дождём.

Не испугались непогоды и зрители, пришедшие отпраздновать День ВМФ на набережную им. Александра Зрячева, за что были вознаграждены этим необычным зрелищем, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.