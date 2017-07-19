Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный, днем западный и юго-западный 0-5 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 2 августа, 10:00
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/02/52113.html
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2 августа в Поморье ожидается теплая погода с дождем
Облачная с прояснениями погода. Местами дождь, гроза, ливень.
Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный, днем западный и юго-западный 0-5 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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