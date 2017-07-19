Маргаритинская ярмарка в Архангельске откроется 22 сентября

Обширная программа культурных мероприятий ярмарки будет посвящена 80-летию Архангельской области. В этом году церемония открытия ярмарки запланирована на 22 сентября.

Для жителей и гостей города в этот день выступят творческие коллективы Поморья. Народные мастера познакомят посетителей со своей продукцией. На ярмарке организаторами запланирована выставка «Незабытые ремесла».

Кроме того, в рамках Маргаритинской ярмарки впервые в Поморье состоится Ремесленный форум Архангельской области. Он объединит мастеров народных художественных промыслов Поморья и соседних регионов. На площадках форума будут обсуждаться вопросы интеграции народных промыслов в экономическую систему современного общества, проблемы реализации продукции мастеров и другие.

Украшением ярмарки станет проект «Белкомур – новый шелковый путь в Арктику». В нем примут участие лучшие коллективы Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, а также Республик Коми и Карелии, Пермского края, Ненецкого автономного округа, - сообщает пресс-служба правительства области.