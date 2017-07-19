Пострадавшим от стихии жителям Карпогор выплатят финансовую помощь

В результате урагана в Карпогорах были прерваны энерго- и водоснабжение, повреждены крыши жилых домов, кровли и трубы котельных. Пострадавшим жителям Пинежского района будет выплачена единовременная помощь из резервного фонда правительства региона.

Как сообщил руководить областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров, принято решение о подготовке пакета документов для оказания единовременной помощи пострадавшим.

«На сегодняшний день сотрудники агентства совместно с представителями районной власти обследовали более 60 жилых домов. Эта работа активно продолжается».

Устранением последствий урагана по-прежнему занимаются сотрудники карпогорского ОГПС-14 совместно с прибывшими из Архангельска спасателями и группой технической поддержки.

К вечеру 31 июля к электричеству подключили порядка 60 процентов потребителей. Работы осложняло большое количество сломанных опор, поваленных деревьев, повреждённых проводов.

—После ночного перерыва с 6 часов утра 1 августа работы возобновлены, – сообщил глава Пинежского района Александр Хромцов. – Задействовано более 20 работников Карпогорской коммунальной электрической сети и четыре единицы техники.

По словам главы, водоснабжение села восстановлено в полном объёме. К вечеру 1 августа в Карпогорах ожидают доставку шифера и других строительных материалов, - сообщает пресс-служба правительства области.