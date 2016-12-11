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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/01/52107.html

Общество

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутывается

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутывается
Споры вокруг так называемого транспортно-посадочного терминала на морском-речном вокзале в Архангельске идут уже не первый год. Строительство было начато еще в бытность мэром Виктора Павленко и осталось в наследство нынешнему главе Игорю Годзишу.

Вокруг этой стройки шум поднялся сразу же, причем в нем были слышны голоса весьма уважаемых людей. Например, тогдашнего главного архитектора области Дмитрия Яскорского. «В законодательстве Российской Федерации понятия «транспортно-пересадочный терминал» не существует. Есть автовокзал. К такому объекту предъявляются серьезные требования. В мэрии Архангельска указали застройщику на это несоответствие», - говорил Яскорский еще зимой прошлого года.

Как мы помним, прокуратура оспорила строительство терминала, а затем ее позицию поддержал суд. Главный вопрос встал уже по-другому: не зачем нужен терминал, а кто и за чьи деньги будет сносить? Глава Архангельска Игорь Годзиш в декабре 2016 года  на вопрос «Двины-Информ», будет ли горадминистрация сносить за свой счет, ответил достаточно четко: «Будем биться. Сделаем все, чтобы этого не произошло». Сумма сноса ранее называлась тем же Годзишем – около 700 миллионов рублей.

К счастью, компромисс недавно был найден: терминал № 1 - тот, что расположен ближе к площади Профсоюзов - будет демонтирован. Соответствующее соглашение заключено между администрацией города и собственником объекта, при этом обозначен срок для проведения работ - до 1 сентября 2017 года.

Снос строения будет осуществлен силами и за счет собственника. Средств городского бюджета на эти цели потрачено не будет, отмечал в начале июля директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин.

Но уже сегодня, 1 августа, тот же Михаил Елагин заявил, что собственник не торопится сносить терминал № 1. В его адрес подготовят претензию о необходимости строгого соблюдения сроков соглашения. А если дело с мертвой точки не сдвинется, то горадминистрация готова принять меры. Чиновники отмечают, что очень бы не хотели после 1 сентября видеть эту громоздкую конструкцию на площади у МРВ.

Что же касается второго терминала, то его судьба пока остается неизвестной. С собственником продлили аренду на три года, сообщает сегодня Регион29

«Застройщик не спешит предоставлять в администрацию проект транспортно-пересадочного терминала. Если стройку не завершат до июня 2020-го года, то аренда с хозяином больше не предусмотрена, -  сообщил Елагин.

По требованиям федерального законодательства, во втором транспортно-посадочном терминале должны расположиться зал ожидания, кассы, комната отдыха. Там могут быть и торговые площади, и объекты питания.

В этой ситуации многое удивляет. Можно понять Игоря Годзиша, который не хочет тратить деньги бюджета за косяк своего предшественника. Застройщик  тоже может кивать на прежнюю власть: мол, они подписали, они разрешили, вот пусть «наследники» теперь и сносят. Прежняя власть к объекту и к самой администрации города отношения уже не имеет, а заставить их сносить юридически невозможно. Горожане же продолжают возмущаться уродливыми строениями, из-за которых площадь перед МРВ потеряла свой вид. Да и самим транспортникам не сказать, что стало легче после стройки. Короче говоря, в этой ситуации проиграли все, но, в первую очередь, проиграл город.

Бытует версия, что данный терминал мог бы стать очередным торговым центром. Роль старого морского-речного вокзала сегодня тоже незавидна, как и автовокзала. Еще с 90-х годов здесь есть ларьки, кафе, разного рода мини-рынки, но к транспорту это уже не имеет никакого отношения. Так почему бы рядом с ветхими экс-вокзалами не построить торговый центр под видом пересадочного терминала, и еще хорошо на этом заработать?

Юрий Севастьянов, Сегодня 13:28

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 16:47

между прочим, тов.Сева, "ветхий экс-МРВ" – это один из брендов г. Архангельска, который присутствует практически на всех символических изображениях города, в т.ч. на денежной купюре 500 р. …а брендами разбрасываться как-то не принято

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