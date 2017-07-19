Лучший шеф-повар Архангельска - Сергей Хвиюзов

На финальном шоу первого гастрономического фестиваля #ПРО_ЕДУ были отмечены лучшие шеф-повара и официанты города.

Во время фестиваля прошли гастрономические туры по пяти ресторанам и кафе города, где была предложена дегустация блюд из кролика, а также проходило народное голосование за лучшее блюдо от шеф-поваров и конкурс видеоблогов.

Зрители при помощи голосования определили лучшего в поварском искусстве. Им стал шеф-повар фьюжн-кафе «Терраса» Сергей Хвиюзов.

Лучшим официантом стала Алина Холманских («Терраса»).

Второе место завоевал Гельмут Шель («Ферма Роджера»). Бронзовый призёром стал Андрей Рыбницкий («Чердак»), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.