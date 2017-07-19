Новости дня

В Вилегодском районе ребенок пострадал в ДТП

Маргаритинская ярмарка в Архангельске откроется 22 сентября

В Северодвинске алководитель отправится на исправительные работы

В Пинежском районе произошел пожар в домохозяйстве

Мобильная версия 16+

Вторник, 1 августа, 18:19

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/01/52103.html

Общество

Лучший шеф-повар Архангельска - Сергей Хвиюзов

Лучший шеф-повар Архангельска - Сергей Хвиюзов
Фото пресс-службы регионального правительства
На финальном шоу первого гастрономического фестиваля #ПРО_ЕДУ были отмечены лучшие шеф-повара и официанты города.

Во время фестиваля прошли гастрономические туры по пяти ресторанам и кафе города,  где была предложена дегустация блюд из кролика, а также проходило народное голосование за лучшее блюдо от шеф-поваров и конкурс видеоблогов.

Зрители при помощи голосования определили лучшего в поварском искусстве. Им стал шеф-повар фьюжн-кафе «Терраса» Сергей Хвиюзов.

Лучшим официантом стала Алина Холманских («Терраса»).

Второе место завоевал Гельмут Шель («Ферма Роджера»). Бронзовый призёром стал Андрей Рыбницкий («Чердак»), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Сегодня 11:54

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутываетсяСегодня 13:28
1 комментарий

1 августа в Архангельске зажгут фонариСегодня 10:37

Сегодня в Поморье сохранится теплая дождливая погодаСегодня 07:00

Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер ПобедыВчера 19:17
7 комментариев

На помощь селу Карпогоры, пострадавшему от стихии, брошены все ресурсыВчера 13:13

Общество

Маргаритинская ярмарка в Архангельске откроется 22 сентябряСегодня 15:36

Пострадавшим от стихии жителям Карпогор выплатят финансовую помощьСегодня 13:52

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутываетсяСегодня 13:28
1 комментарий

1 августа в Архангельске зажгут фонариСегодня 10:37

Свежий номер «Правды Севера» уже в киосках!Сегодня 09:54

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Маргаритинская ярмарка в Архангельске откроется 22 сентября

Пострадавшим от стихии жителям Карпогор выплатят финансовую помощь

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутывается

1 августа в Архангельске зажгут фонари

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

В Вилегодском районе ребенок пострадал в ДТП

В Северодвинске алководитель отправится на исправительные работы

В Пинежском районе произошел пожар в домохозяйстве

В Архангельске по горячим следам задержан убийца, находившийся в розыске

В областном центре мужчина угнал катер и сдал его на металлолом

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

На Соловках проходит парусная регата

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru