Лучший шеф-повар Архангельска - Сергей Хвиюзов

Во время фестиваля прошли гастрономические туры по пяти ресторанам и кафе города, где была предложена дегустация блюд из кролика, а также проходило народное голосование за лучшее блюдо от шеф-поваров и конкурс видеоблогов.
Зрители при помощи голосования определили лучшего в поварском искусстве. Им стал шеф-повар фьюжн-кафе «Терраса» Сергей Хвиюзов.
Лучшим официантом стала Алина Холманских («Терраса»).
Второе место завоевал Гельмут Шель («Ферма Роджера»). Бронзовый призёром стал Андрей Рыбницкий («Чердак»), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.