По словам директора МУП «Горсвет» Андрея Супалова, с учетом пожеланий горожан, в этом году осветительный период начинается гораздо раньше, нежели это происходило в прошлые годы.
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Вторник, 1 августа, 18:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/01/52101.html
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1 августа в Архангельске зажгут фонари
Сегодня «Горсвет» начинает осветительный период: на улицах города загорятся фонари.
По словам директора МУП «Горсвет» Андрея Супалова, с учетом пожеланий горожан, в этом году осветительный период начинается гораздо раньше, нежели это происходило в прошлые годы.
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