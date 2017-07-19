Свежий номер «Правды Севера» уже в киосках!

Новый номер газеты "Правда Севера" вышел в свет 1 августа!

В Архангельской области отметили 75-летие Соловецкой школы юнг. Конечно, особо трогательный праздник получился на Соловках, где в 1942 году четырнадцати- и пятнадцатилетние подростки начинали учиться морскому делу, чтобы встать в строй вместе с отцами и защищать Родину. В свежем номере «Правды Севера» – пронзительные истории юнг военных лет.

В Архангельской области вновь обсуждают систему распределения лесфонда. Разговор об этом зашел на встрече губернатора Игоря Орлова с представителями вельского и устьянского малого лесного бизнеса. При том, разговор начался на повышенных тонах, - сообщает портал "Правда Севера".

Местные лесозаготовители сетовали на несправедливость в вопросах распределения лесосеки и просили главу региона стать посредником в диалоге с крупными лесными холдингами. О том, чем этот диалог закончился, читайте в свежем номере «Правды Севера», в корреспонденции «Со своим ультиматумом в лес не ходят».

Первого августа абитуриенты во всех вузах страны узнали о том, стали ли они студентами. Это первые счастливчики, которым хватило баллов поступить на бюджетные места. Потом будет ещё вторая волна, когда станет ясно, какой вуз из пяти выберут те, у кого баллы это позволяют делать. И сейчас на счету каждый балл. Поэтому вновь возникают споры о роли золотой медали, стандарт которой четко не определен до сих пор. В чем же смысл сегодня этой некогда очень престижной школьной награды, когда знания выпускников оценивается посредством ЕГЭ? В свежем выпуске газеты на эту тему высказывают свою точку зрения родители, выпускники и учительница, у которой в этом году в классе девять учеников получили медали. Подборка называется «Золотая медаль: пробу есть где ставить».

Решиться написать эту книгу, видимо, было трудно – она требовала предельной открытости, иначе – зачем? Но и не писать её было невозможно. И известный архангельский журналист и писатель Виктор Толкачев откровенно и деликатно рассказал о жизни своей семьи на острове Колгуев. Книга называется «Облака любви», презентация ее пройдет в Морском музее 8-го августа, в день восьмидесятилетия автора. А отклик на эту книгу в «Правде Севера» озаглавлен «Унесённые облаками».

«Задачу мира четырёх веков решили россияне» Это название исторических заметок историка Леонида Бойко о том, как 85 лет назад, 28 июля 1932 года, из Архангельска в арктический рейс вышел ледокольный пароход «Александр Сибиряков». Экипажу предстояло за одну навигацию пройти вдоль северных берегов СССР в Тихий океан. Ему поручалось совершить то, что оказалось не по силам морякам северных стран за предыдущие 400 лет. И они прошли этот путь за два месяца и пять дней. И это – уникальное завоевание человечества.

Еще одна морская тема, которая касается уже современных мореходов. В июне 2017 года в селе Лешуконское был построен поморский карбас, на котором члены клуба «Морские практики», возглавляемые известным яхтсменом-кругосветчиком Евгением Шкарубой, совершили плавание на Соловки. Об этом необычном плавании в своих «Морских историях» рассказывает Евгений Тенетов.

В свежем номере газеты читатель также найдет подробную афишу культурных событий, как в Архангельске, так и в районах области.