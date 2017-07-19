Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы

Директор департамента муниципального имущества горадминистрации Михаил Иконников пояснил, что зенитка уже обследована специалистами Беломорской военно-морской базы и вынесен вердикт об ее безопасности.

— Был демонтирован элемент, излучавший повышенный фон радиации. Безопасности здоровью горожан она не угрожает, у нас есть соответствующий акт. Сейчас зенитка находится на базе МЧС, которая находится в Приморском районе. После проверки Следственным комитетом, орудие будет возвращено в сквер Победы, – отметил Михаил Юрьевич.

На сайте городской администрации было проведено голосование, в котором более 500 архангелогородцев высказались за возвращение зенитки на прежнее место.