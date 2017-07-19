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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/31/52096.html

Общество

Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы

Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы
Директор департамента муниципального имущества горадминистрации Михаил Иконников пояснил, что зенитка уже обследована специалистами Беломорской военно-морской базы и вынесен вердикт об ее безопасности.

— Был демонтирован элемент, излучавший повышенный фон радиации. Безопасности здоровью горожан она не угрожает, у нас есть соответствующий акт. Сейчас зенитка находится на базе МЧС, которая находится в Приморском районе. После проверки Следственным комитетом, орудие будет возвращено в сквер Победы, – отметил Михаил Юрьевич.

На сайте городской администрации было проведено голосование, в котором более 500 архангелогородцев высказались за возвращение зенитки на прежнее место.

Вчера 19:17

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Комментарии
Вот-вот, вчера 22:07

Кому- нибудь из этих пятисот пусть во двор и поставят этот милитари -экспонат производства 60-х годов прошлого века и никакого отношения к ВОВ не имеющий!

кто, вчера 22:21

Не пишет полностью - Великая Отечественная война, тот и не имеет отношения к памяти о ней.

Для кто, вчера 23:59

Абревиатура ВОВ применяется даже в школьных учебниках а тебя вдруг поставила в патриотический тупик...

Эсквайр, сегодня 10:35

… и я вот думаю, что произнеси он (вот-вот) это своё "ВОВ" в 50-е годы в кругу бывших фронтовиков, не миновать бы ему фонаря под глазом
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