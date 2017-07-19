Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы

— Был демонтирован элемент, излучавший повышенный фон радиации. Безопасности здоровью горожан она не угрожает, у нас есть соответствующий акт. Сейчас зенитка находится на базе МЧС, которая находится в Приморском районе. После проверки Следственным комитетом, орудие будет возвращено в сквер Победы, – отметил Михаил Юрьевич.
На сайте городской администрации было проведено голосование, в котором более 500 архангелогородцев высказались за возвращение зенитки на прежнее место.
Кому- нибудь из этих пятисот пусть во двор и поставят этот милитари -экспонат производства 60-х годов прошлого века и никакого отношения к ВОВ не имеющий!
Не пишет полностью - Великая Отечественная война, тот и не имеет отношения к памяти о ней.
Абревиатура ВОВ применяется даже в школьных учебниках а тебя вдруг поставила в патриотический тупик...
… и я вот думаю, что произнеси он (вот-вот) это своё "ВОВ" в 50-е годы в кругу бывших фронтовиков, не миновать бы ему фонаря под глазом