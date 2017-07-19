Парк аттракционов «Потешный двор» устроил для детей праздник непослушания

В минувшую субботу праздновал свое 45-летие парк аттракционов «Потешный двор». Для маленьких гостей в честь этой даты приготовили веселую программу «Праздник непослушания».

В честь юбилея парка были организованы конкурсы для посетителей. Для участия в конкурсе «Вместе навсегда» необходимо было сделать необычный и трогательный снимок в фотозоне парка и выложить ее в группе «Потешного двора» в социальной сети ВКонтакте. Победителя определяли по количеству отметок «Нравится». Выиграла семья Ершовых, набрав полторы тысячи лайков.

Второй конкурс назывался «О парке с любовью». Архангелогородцам предложили создать творческие работы, посвященные «Потешному двору»: рассказы, стихи, коллажи, видеосюжеты, поделки. Первое место жюри присудило Даниилу Прощенко и Диане Кадынковой, второе – Виктории Куприянчик, третье – Ирэне Лионкур.

Специальным призом за видеопоздравление награждена Лидия Король и ее четырехлетний сын Эрнест.

– Мы с сыном решили принять участие в конкурсе, потому что очень любим парк и летом постоянно ездим сюда отдыхать. Эрнест любит кататься на аттракционе «Гусеница», а недавно впервые решился сесть на большую карусель и ему очень понравилось. К юбилею парка мы сделали видеопоздравление, сын стоял в кадре и показывал карточки с пожеланиями, – поделилась Лидия Король.

Завершился день рождения «Потешного двора» танцевальным марафоном, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.