На помощь селу Карпогоры, пострадавшему от стихии, брошены все ресурсы

Чрезвычайная ситуация в Пинежском районе, произошедшая вечером 30 июля, стала стала темой повестки оперативного заседания правительства области 31 июля.

Для скорейшего восстановления коммунальной инфраструктуры и надлежащих условий жизнедеятельности в пострадавших от стихии Карпогорах необходимо мобилизовать все силы и ресурсы.

Губернатор региона Игорь Орлов подчеркнул: ситуация находится на контроле правительства региона:

«Вместе с руководством района и профильными специалистами оцениваем масштабы ущерба и определяем объёмы необходимых ресурсов. Основная часть мероприятий по устранению негативных последствий должна быть выполнена в течение ближайших суток, ремонтные работы на котельной и других объектах – в соответствии с технологическими графиками».

Как доложил начальник управления ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, вечером 30 июля в результате сильного ветра в Карпогорах произошло падение опор линий электропередач и деревьев, повреждены крыши домов, кровля и трубы котельных.

В тот же вечер сотрудники ОГПС-14 – подведомственного учреждения агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты – провели разбор завалов на центральных улицах села и оказали адресную помощь жителям.

В 23:00 30 июля из Архангельска в Карпогоры были направлены более 20 спасателей для проведения восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения, оказания методической и практической помощи по определению ущерба.

По предварительным оценкам, ущерб составляет около четырёх миллионов рублей.

По словам главы Пинежского района Александра Хромцова, в Карпогорах активно работают бригады энергетиков:

«С пяти часов утра уже начали подачу электроэнергии. Восстановить электроснабжение в полном объёме по возможности постараемся к вечеру 31 июля».

Продолжаются работы и по восстановлению водоснабжения: четыре из пяти скважин уже работают.

—В больничном городке Карпогорской ЦРБ есть и освещение, и вода, – добавил глава района.

К вечеру 1 августа в Карпогорах ожидают прибытия вагона со 100 упаковками шифера, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.