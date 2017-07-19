В Архангельске открылся фестиваль духовых орекстров "Дирекцион - Норд"

Открытие началось на площади у театра Драмы с выступления сводного духового оркестра под руководством Виктора Нешкова.

Основной частью фестиваля стали показательные выступления оркестров, участников которых можно назвать настоящими патриотами своей страны, ведь они вносят свой вклад в развитие духовой музыки в России и пропаганду патриотического воспитания молодежи, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Впечатления от сегодняшнего мероприятия у меня самые шикарные. Это первый фестиваль духовой музыки, в котором я участвую. Считаю, что такие выступления - это огромные плюс для всех музыкантов, ведь он дает грандиозный обмен опытом. Можно показать, что можем мы, и в то же время перенять что-то у других коллективов, - поделился начальник военного оркестра в/ч 6523 Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации капитан Алексей Бакшеев.