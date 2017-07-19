В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл Поморский фестиваль

Город Вардё сотрудничал с Архангельской землей на протяжении многих сотен лет. Моряки с побережья Белого моря ходили на своих судах до Вардё и торговали с норвежцами.

Нынешние норвежцы из Вардё гордятся этим и хотят развивать добрососедские связи и дальше. Об этом на закрытии фестиваля говорил член губернского собрания депутатов Финнмарка Реми Странд:

—Диалог между Москвой и Осло проходит на совершенно другом уровне. Там обсуждаются глобальные политические вопросы, в Вардё же идет сотрудничество между обычными людьми. Главным подтверждением наших хороших отношений является то, что в нашем городе установлен поклонный Поморский крест, который жители Архангельска подарили жителям Вардё. Это чрезвычайно важный символ.

Крест был установлен на месте старинного поморского захоронения еще в 2011 году. Команда фестиваля «Тайбола» – люди из Архангельска и Северодвинска – последние два года занимались обустройством территории вокруг креста. И эта территория тоже стала символичным местом, - пишет "Правда Севера".

На освящение креста в Вардё приехал настоятель храма из Онеги отец Александр (Коптев). На церемонию пришли многочисленные гости фестиваля – и норвежцы и русские произносили слова поминальной молитвы вместе, кто как умел.

—Помимо этого, было очень много выступлений архангельских артистов на улицах Вардё, много прекрасной музыки, – говорит Реми Странд. – Мы любим наших архангельских друзей, и надеемся, что они приедут к нам снова.

Завершился фестиваль традиционным Поморским маршем. Все желающие, среди которых были и дети, и очень пожилые люди, прошли десять километров по побережью моря и тропой между скалами, отдавая дань памяти своим норвежским и русским предкам-поморам.