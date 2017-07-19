Депутат Константин Яковлев находится под подпиской о невыезде

Избрана мера пресечения для депутата Архангельской городской Думы Константина Яковлева - подписка о невыезде. Проходящий по этому же уголовному делу о пособничестве во взятке советник главы Архангельска Иван Кузнецов в пятницу отправился на два месяца в СИЗО.

Напомним, Яковлев и Кузнецов были задержаны 28 июля. По версии следствия, в конце 2016 года они участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы. Подозреваемые задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Должностное лицо, которому передавали взятку, пока неизвестно.

Константин Яковлев - известный архангельский предприниматель в медиа-сфере, учредитель нескольких фирм. В гордуму он был избран осенью 2013 года. Считался лоббистом рекламного бизнеса. Некоторое время руководил телекомпанией "Рен-ТВ-Архангельск", закрывшейся летом 2015 года.