В Севастополь доставят капсулу с соловецкой землей

Автопробег Архангельск – Севастополь стартовал в столице Поморья в День ВМФ. В состав колонны вошли три КАМАЗа и два легковых автомобиля, которые отправились в первый пункт пробега – Северодвинск.

В рамках автопробега со всех регионов страны в Севастополе будут собраны капсулы с землей с памятных мест. Архангельская область направит капсулу с землей с мемориального комплекса Соловецких островов.

Старт автопробегу дал председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Чесноков:

«Сегодняшний автопробег мы приурочили к юбилею легендарной школы Соловецких юнг. Архангельская область внесла большой вклад в Великую Победу. Отдавая дань памяти, мы передадим капсулу с землей с мемориального комплекса Соловецких островов».

В Северодвинске участники автопробега возложили цветы к Вечному огню, - сообщает пресс-служба регионального правительства.