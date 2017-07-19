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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/31/52075.html

Общество

Соловецкие юнги сделали подарки Северному морскому музею

Соловецкие юнги сделали подарки Северному морскому музею
Фото пресс-службы регионального правительства
Торжественная церемония передачи в дар элементов формы состоялась в рамках празднования 75-летия Соловецкой школы юнг в Архангельске. В ней приняли участие ветераны, представители регионального правительства и центра «Патриот», курсанты Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.


Юнга Игорь Матвеев из Москвы передал в подарок музею 47 фрагментов формы: бушлат, китель, фуражку, форменные галстуки, наградные планки и многое другое, а юнга Виктор  Харчев привёз из Санкт-Петербурга гюйс – матросский воротник, который он хранил с 1946 года.

Воспитанники Соловецкой школы юнг, созданной в 1942 году на Соловках для подготовки специалистов морского дела, были экипированы как настоящие моряки. Правда, специальной формы для 15-16 летних не шили, поэтому одежда и обувь многим мальчишкам была не по размеру. Больше всего юнгашей смущали бантики на бескозырках, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов рассказал, что  элементы формы станут частью новой экспозиции о соловецких юнгах, которая откроется в ноябре 2017 года. 

— Сегодняшнее событие – историческое для нашего города и нашего региона. Уверен, переданные в дар музею вещи позволят  горожанам и, прежде всего, молодёжи, прикоснуться  к истории Соловецкой школы юнг, ощутить дух того сложного, но героического времени, – подчеркнул Иван Дементьев. 

В дар музею, центру «Патриот» и фонду поддержки образования детей, молодёжи и социальной помощи семьям «Поморье» были переданы экземпляры новой книги о соловецких  юнгах «Испытаны войной и морем». Её автор – воспитанник первого набора  школы Александр Масляков.

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