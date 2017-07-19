Соловецкие юнги сделали подарки Северному морскому музею

Торжественная церемония передачи в дар элементов формы состоялась в рамках празднования 75-летия Соловецкой школы юнг в Архангельске. В ней приняли участие ветераны, представители регионального правительства и центра «Патриот», курсанты Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.



Юнга Игорь Матвеев из Москвы передал в подарок музею 47 фрагментов формы: бушлат, китель, фуражку, форменные галстуки, наградные планки и многое другое, а юнга Виктор Харчев привёз из Санкт-Петербурга гюйс – матросский воротник, который он хранил с 1946 года.

Воспитанники Соловецкой школы юнг, созданной в 1942 году на Соловках для подготовки специалистов морского дела, были экипированы как настоящие моряки. Правда, специальной формы для 15-16 летних не шили, поэтому одежда и обувь многим мальчишкам была не по размеру. Больше всего юнгашей смущали бантики на бескозырках, - сообщает пресс-служба правительства области.

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов рассказал, что элементы формы станут частью новой экспозиции о соловецких юнгах, которая откроется в ноябре 2017 года.

— Сегодняшнее событие – историческое для нашего города и нашего региона. Уверен, переданные в дар музею вещи позволят горожанам и, прежде всего, молодёжи, прикоснуться к истории Соловецкой школы юнг, ощутить дух того сложного, но героического времени, – подчеркнул Иван Дементьев.

В дар музею, центру «Патриот» и фонду поддержки образования детей, молодёжи и социальной помощи семьям «Поморье» были переданы экземпляры новой книги о соловецких юнгах «Испытаны войной и морем». Её автор – воспитанник первого набора школы Александр Масляков.