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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/31/52073.html

Общество

В последний день июля в Поморье вновь пройдут ливни

В последний день июля в Поморье вновь пройдут ливни
31 июля в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью: в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами град. Ветер южный и юго-западный 7-12 м/с, местами при грозах порывы 20-25 м/с.

Температура +12,+17°. Днем: местами дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-востоке области северо-восточный и северный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.Температура +18,+23°, местами до +28°, - сообщает Северное УГМС. 

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