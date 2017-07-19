Температура +12,+17°. Днем: местами дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-востоке области северо-восточный и северный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.Температура +18,+23°, местами до +28°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира
В Архангельске открылся фестиваль духовых орекстров "Дирекцион - Норд"
Таксист спас двух котлашан от отравления парами краски
В Плесецке продавец ювелирного магазина украла свой же товар
|
Понедельник, 31 июля, 12:47
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/31/52073.html
|
В последний день июля в Поморье вновь пройдут ливни
31 июля в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью: в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами град. Ветер южный и юго-западный 7-12 м/с, местами при грозах порывы 20-25 м/с.
Температура +12,+17°. Днем: местами дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-востоке области северо-восточный и северный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.Температура +18,+23°, местами до +28°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Депутат Константин Яковлев находится под подпиской о невыездеСегодня 09:59
Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводникиВчера 18:43
В Поморье объявлено штормовое предупреждениеВчера 16:42
80 лучших людей Архангельской области: Павел БалакшинВчера 11:01
В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Позавчера 14:33
Общество
В Архангельске открылся фестиваль духовых орекстров "Дирекцион - Норд"Сегодня 11:14
В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл Поморский фестивальСегодня 10:01
Депутат Константин Яковлев находится под подпиской о невыездеСегодня 09:59
В Севастополь доставят капсулу с соловецкой землейСегодня 08:30
Соловецкие юнги сделали подарки Северному морскому музеюСегодня 08:20
В Архангельске открылся фестиваль духовых орекстров "Дирекцион - Норд"
В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл Поморский фестиваль
Депутат Константин Яковлев находится под подпиской о невыезде
В Севастополь доставят капсулу с соловецкой землей
Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017
Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект
"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска
Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме
Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники
10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах
Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет
Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?
Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял
Таксист спас двух котлашан от отравления парами краски
В Плесецке продавец ювелирного магазина украла свой же товар
В Коноше мужчина бросился с ножом на сожительницу
В Каргопольском районе горел жилой дом
Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира
На Соловках проходит парусная регата
Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации
Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии
В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров
В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского
Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина
В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран
В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru