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Понедельник, 31 июля, 01:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/30/52067.html
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В Поморье объявлено штормовое предупреждение
По информации «Северного УГМС», вечером 30 июля и в ночь на 31 июля во всех районах Поморья ожидаются дожди, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра.
Региональное МЧС предупреждает: не пытайтесь укрыться от непогоды за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач.
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