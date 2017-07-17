На большей части территории области пройдут дожди; грозы, местами со шквалистым усилением ветра, ливни и град. Температура воздуха днем 18-23°, на юго-востоке воздух может прогреться и до 30°, сообщает Севметео.
|
Новости дня
В Котласе пенсионер чуть не погиб при покраске погреба
Архангелогородец избил своего собутыльника и сбежал
В День ВМФ в Архангельске пройдут дожди
80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин
|
Воскресенье, 30 июля, 15:34
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/30/52064.html
|
В День ВМФ в Архангельске пройдут дожди
В воскресенье наш регион вновь окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов, связанных с ним.
На большей части территории области пройдут дожди; грозы, местами со шквалистым усилением ветра, ливни и град. Температура воздуха днем 18-23°, на юго-востоке воздух может прогреться и до 30°, сообщает Севметео.
|
Главное
80 лучших людей Архангельской области: Павел БалакшинСегодня 11:01
В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Вчера 14:33
29 июля в Поморье ожидается дождь и грозаВчера 07:00
День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин ЯковлевПозавчера 16:58
В Архангельске сотрудник администрации города и депутат гордумы задержаны за взяткуПозавчера 14:03
Общество
80 лучших людей Архангельской области: Павел БалакшинСегодня 11:01
В Архангельске высадят Рябиновую аллеюВчера 14:52
В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Вчера 14:33
В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»Вчера 13:30
Поморский фестиваль проходит в городе-побратиме Архангельска – норвежском Вардё Вчера 10:00
80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин
В Архангельске высадят Рябиновую аллею
В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»
В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»
Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017
Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект
"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска
Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме
10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах
Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет
Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?
Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял
В Котласе пенсионер чуть не погиб при покраске погреба
Архангелогородец избил своего собутыльника и сбежал
Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах
В Холмогорском районе мужчина пытался застрелить односельчанина
В Северодвинске водитель, сбивший насмерть женщину на тротуаре, получил "уголовку"
Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации
Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии
В Архангельске пройдёт Фестиваль по пляжному волейболу
На Соловках пройдет турнир по футболу
В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского
Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина
В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран
В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru