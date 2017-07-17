В Архангельске высадят Рябиновую аллею

— Рябиновая аллея на пр. Троицком станет данью памяти северянам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и других локальных воинах и военных конфликтах. Проект поддержан на общественных слушаньях, – отметила эксперт по городскому хозяйству Елена Петухова. – Уже подготовлена вся проектно-сметная документация.
На этом участке необходим подъем уровня грунта тротуарных и пешеходных дорожек в связи с их подтоплением. Также необходимо будет восстановить дренажно-ливневую канализацию, которая сейчас не работает, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
По проекту планируется устроить две пешеходные дорожки, установить 12 светильников, скамейки, урны, вазоны. Украшением станут рябины, которые будут высажены по всей протяженности аллеи.