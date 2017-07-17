В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»

В этом году в экспедиции принимали участие 58 человек из России, Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Ученые и студенты проводили исследования в области гидрометеорологии, гидрологии, биологии, геологии и археологии.

Как сообщил на пресс-конференции по результатам работы «Арктического плавучего университета» руководитель экспедиции, директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков, рейс научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в 2017 году стал настоящей «арктической одиссеей»:

«Нам пришлось не единожды повстречаться с медведями, моржами, переживать дрейф льда. Экспедиция получилась комплексной, мы собрали интересные материалы. Получены уникальные данные, которые свидетельствуют о том, что наблюдаются глобальные изменения климата на Севере. Это вносит существенные изменения в состояния ландшафта и биоразнообразия арктического региона», — отметил Константин Зайков.

Экспедиция сделала восемь высадок на семи островах трех арктических архипелагов: Соловецкого, Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Были взяты образцы почв, проведены исследования атмосферы, воды, морской биологии, орнитофауны региона. Ученые САФУ провели первые исследования в рамках работы над мегагрантом по разработке методологии мониторинга, оценки прогнозирования и предупреждения рисков, связанных с переносом биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах.

«Нами было зафиксировано 30 тысяч птиц, представляющих 21 вид. Мы наблюдали за четырьмя видами популяций, которые занесены в Красную книгу, и отметили значительное увеличение гнездования этих птиц в российском секторе Арктики. Мы обнаружили чернобрового альбатроса — это птица, занесенная в Красную книгу и обитающая в южной Атлантике. То, что она внезапно появилась в высоких широтах — очень важное открытие», — рассказал руководитель экспедиции.

Также Константин Зайков сообщил, что были продолжены гидрометеорологические исследования циркуляции в Арктике атлантических водных масс. В 2012 году между Новой Землей и Землей Франца Иосифа ученые зафиксировали теплое морское течение. Оно было обнаружено и в этом году.

Своими впечатлениями от экспедиции поделился глава швейцарской делегации, профессор федеральной политехнической школы Лозанны Эрик Хесли.

«Наши ожидания от экспедиции оправдались. Студенты были в восторге, они могли вживую видеть, как совершаются научные открытия. Нет лучшего пути для подготовки специалистов, исследующих Арктику, чем участие в такой экспедиции. Для наших учеников было важно слышать и видеть споры, дискуссии ведущих арктических исследованиях об изменениях климата. Это была великолепная школа для ребят», — сообщил Эрик Хесли.

О значении экспедиции сказал исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. Он отметил, что благодаря «Арктическому плавучему университету» студенты могут на практике применять теоретические знания, взаимодействовать с ведущими учеными и получать серьезный опыт.

«Для нацпарка «Русская Арктика» эта экспедиция очень важна, потому что мы имеем очень большую охраняемую природную территорию. Комплексные, всеохватывающие исследования «Арктического плавучего университета помогают нам быть в курсе того, что происходит в нацпарке», — подчеркнул Александр Кирилов.