В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»

Торжественная церемония поднятия флага аварийно-спасательной службы Военно-Морского Флота России состоялась на Беломорской военно-морской базе Северного флота.

Заместитель командира БВМБ Геннадий Таран зачитал приказ главнокомандующего Военно-Морским Флотом о зачислении спасательного буксирного судна «Полярный конвой» в состав ВМФ, а командир базы контр-адмирал Владимир Воробьев вручил флаг его капитану.

На церемонию были приглашены и гости из Санкт-Петербурга: представители предприятии «Пелла», где было построено судно, а также общественной организации «Полярный конвой», деятельность которой направлена на сохранение традиций братства северных конвоев.

Спасательный буксир СБ-736 «Полярный конвой» проекта 02980 – судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки спецперсонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.