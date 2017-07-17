Поморский фестиваль проходит в городе-побратиме Архангельска – норвежском Вардё

На протяжении столетий существования Вардё главным занятием местных жителей была торговля с Архангельском.

Без торговли, без поступления соли, зерна, рыбы, жизнь была бы здесь немыслима. Тесные связи двух городов проявляются даже в символике. На гербе Архангельска изображен Архангел, побеждающий дьявола, а на гербе Вардё начертан девиз – «Свет побеждает тьму», - пишет портал "Правда Севера".

—Для нас, поморов, которые живут в Вардё, главным и единственном партнером в проектах является Архангельск и те поморские поселения, которые находятся в Архангельской области, – рассказывает руководитель Норвежско-Поморской академии и член губернского собрания депутатов Финнмарка Реми Странд.

Академия в основном занимается проектами, связанными с культурой и образованием. Один из таких проектов – Поморский фестиваль, который существует уже 27 лет. Главный символ фестиваля – Поморский поклонный крест, установленный в 2011 году на месте старинного поморского захоронения. Православных не разрешали хоронить на лютеранском кладбище.

—Норвегия очень тщательно заботится о могилах советских воинов, погибших здесь во время Великой Отечественной войны, но были как-то забыты могилы наших земляков, погибших во время промыслов, – говорит архангельский журналист Иван Мосеев. – Поставить православный крест в протестантском городе было непросто. Но, благодаря Реми Страндту и большому количеству жителей Вардё, которые дружат с нашим городом, по-настоящему любят Россию, удалось получить разрешение. Это был шаг доброй воли со стороны норвежцев.

На нынешнем Поморском фестивале команда «Тайболы» благоустраивает территорию вокруг креста.

-Еще мы построим традиционные русские стол и две скамьи. Рядом установим нашу памятную резную доску. Сделали ее еще в прошлом году. Это такое панно из трех сюжетов. Один навеян историей Бориса Шергина из фильма «Смех и горе у Бела моря» про двух братьев-поморов Ивана и Андрияна, – рассказывает руководитель «Тайболы» Илья Кузубов. Вторая картинка – портовые зарисовки – парусные корабли, красивые флаги, на ней написано «Архангельск-Вардё». А третье панно про Масленицу, чтобы было понятно, что у нас на Руси не все скорбно, и веселье есть. Традиционное русское панно, конечно, новодел, но сделан с уважением к канонам.

Во время установки пинежский ансамбль «Суземье» будет исполнять традиционные поморские песни вместе с местным аккордеонистом Якобом Миккельсеном.

—Мы не забыли и про свой драккар, который построили на прошлом Поморском фестивале. Покроем его специальным составом, чтобы подольше постоял. И установим три красивых указателя, которые будут направлять туристов к драккару. – продолжает Илья Кузубов. – Один и лучших фотографов-пейзажистов Северодвинска Илья Бармин сделает виртуальный тур по всем нашим фестивальным объектам – от креста до драккара. Еще мы пригласили гитариста Диму Дьячкова, он будет выступать и в совместных концертах с «Суземьем» и сольно. А коллектив «Солнце Маори» представит танцы с огнем. Кроме этого, Ирина Синюкова проведет мастер-класс по росписи козуль и их приготовлению, а Михаил Бронский – по костромской росписи.

В этом году из команды «Тайболы» в Вардё приехали четыре человека – Илья Кузубов, главный художник проекта Александр Менухов, звукорежиссер Николай Терентьев и главный строитель Алексей Маклахов. Ребята так понравились норвежцам, что Реми Странд предложил сделать в Вардё «Дом Тайболы».

Громадные корабли с туристами заходят в Вардё ежедневно. Кто-то идет к музею ведьм, кто-то к Поморскому кресту. К драккару идут все.