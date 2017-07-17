Новости дня

В Архангельске высадят Рябиновую аллею

Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Мобильная версия 16+

Суббота, 29 июля, 18:41

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/29/52052.html

Общество

Поморский фестиваль проходит в городе-побратиме Архангельска – норвежском Вардё

Поморский фестиваль проходит в городе-побратиме Архангельска – норвежском Вардё
Фото с портала "Правда Севера"
На протяжении столетий существования Вардё главным занятием местных жителей была торговля с Архангельском.

Без торговли, без поступления соли, зерна, рыбы, жизнь была бы здесь немыслима. Тесные связи двух городов проявляются даже в символике. На гербе Архангельска изображен Архангел, побеждающий дьявола, а на гербе Вардё начертан девиз – «Свет побеждает тьму», - пишет портал "Правда Севера". 

—Для нас, поморов, которые живут в Вардё, главным и единственном партнером в проектах является Архангельск и те поморские поселения, которые находятся в Архангельской области, – рассказывает руководитель Норвежско-Поморской академии и член губернского собрания депутатов Финнмарка Реми Странд.

Академия в основном занимается проектами, связанными с культурой и образованием. Один из таких проектов – Поморский фестиваль, который существует уже 27 лет. Главный символ фестиваля – Поморский поклонный крест, установленный в 2011 году на месте старинного поморского захоронения. Православных не разрешали хоронить на лютеранском кладбище.

—Норвегия очень тщательно заботится о могилах советских воинов, погибших здесь во время Великой Отечественной войны, но были как-то забыты могилы наших земляков, погибших во время промыслов, – говорит архангельский журналист Иван Мосеев. – Поставить православный крест в протестантском городе было непросто. Но, благодаря Реми Страндту и большому количеству жителей Вардё, которые дружат с нашим городом, по-настоящему любят Россию, удалось получить разрешение. Это был шаг доброй воли со стороны норвежцев.

На нынешнем Поморском фестивале команда «Тайболы» благоустраивает территорию вокруг креста.

-Еще мы построим традиционные русские стол и две скамьи. Рядом установим нашу памятную резную доску. Сделали ее еще в прошлом году. Это такое панно из трех сюжетов. Один навеян историей Бориса Шергина из фильма «Смех и горе у Бела моря» про двух братьев-поморов Ивана и Андрияна, – рассказывает руководитель «Тайболы» Илья Кузубов. Вторая картинка – портовые зарисовки – парусные корабли, красивые флаги, на ней написано «Архангельск-Вардё». А третье панно про Масленицу, чтобы было понятно, что у нас на Руси не все скорбно, и веселье есть. Традиционное русское панно, конечно, новодел, но сделан с уважением к канонам.
Во время установки пинежский ансамбль «Суземье» будет исполнять традиционные поморские песни вместе с местным аккордеонистом Якобом Миккельсеном.

—Мы не забыли и про свой драккар, который построили на прошлом Поморском фестивале. Покроем его специальным составом, чтобы подольше постоял. И установим три красивых указателя, которые будут направлять туристов к драккару. – продолжает Илья Кузубов. – Один и лучших фотографов-пейзажистов Северодвинска Илья Бармин сделает виртуальный тур по всем нашим фестивальным объектам – от креста до драккара. Еще мы пригласили гитариста Диму Дьячкова, он будет выступать и в совместных концертах с «Суземьем» и сольно. А коллектив «Солнце Маори» представит танцы с огнем. Кроме этого, Ирина Синюкова проведет мастер-класс по росписи козуль и их приготовлению, а Михаил Бронский – по костромской росписи.

В этом году из команды «Тайболы» в Вардё приехали четыре человека – Илья Кузубов, главный художник проекта Александр Менухов, звукорежиссер Николай Терентьев и главный строитель Алексей Маклахов. Ребята так понравились норвежцам, что Реми Странд предложил сделать в Вардё «Дом Тайболы».

Громадные корабли с туристами заходят в Вардё ежедневно. Кто-то идет к музею ведьм, кто-то к Поморскому кресту. К драккару идут все.

Сегодня 10:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Сегодня 14:33

29 июля в Поморье ожидается дождь и грозаСегодня 07:00

День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин ЯковлевВчера 16:58
4 комментария

В Архангельске сотрудник администрации города и депутат гордумы задержаны за взяткуВчера 14:03
2 комментария

Соловецкая регата стартовала в АрхангельскеВчера 11:26
1 комментарий

Общество

В Архангельске высадят Рябиновую аллеюСегодня 14:52

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Сегодня 14:33

В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»Сегодня 13:30

29 июля в Поморье ожидается дождь и грозаСегодня 07:00

День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин ЯковлевВчера 16:58
4 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске высадят Рябиновую аллею

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»

В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»

29 июля в Поморье ожидается дождь и гроза

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах

В Холмогорском районе мужчина пытался застрелить односельчанина

В Северодвинске водитель, сбивший насмерть женщину на тротуаре, получил "уголовку"

В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТП

Архангельские поисковики ищут родственников архангельского солдата

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии

В Архангельске пройдёт Фестиваль по пляжному волейболу

На Соловках пройдет турнир по футболу

В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru