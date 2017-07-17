День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин Яковлев

Сегодня утром в СМИ просочилась информация о задержании депутата Архангельской городской Думы Константина Яковлева и советника главы областного центра Ивана Кузнецова. В деле фигурирует взятка в крупном размере.

Информация от источника «Двины-Информ» поступила рано утром. Но следственные органы не сразу ответили на наш вопрос, сославшись на то, что делом занимается региональное управление ФСБ. Однако не стали оспаривать сам факт возбуждения дела. А вскоре пришла и официальная информация. Она оказалась скупой и «безфамильной».

«По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемые участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы. Подозреваемые задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий». Сегодня же в администрации Архангельска прошла выемка документов, связанных с этим делом.

Наши источники не обманули: речь действительно идет о Яковлеве и Кузнецове. Константин Яковлев – известный архангельский бизнесмен, долгие годы занимающийся размещением в городе наружной рекламы, генеральный директор ООО «Норд-медиа». Тесные отношения имеет (или имел) с бывшим медиа-магнатом Архангельской области Яковом Попаренко. Вместе с ним и с Александром Радионом он был учредителем телекомпании «Рент-ТВ-Архангельск», которая была создана в 2014. Ровно через год, летом 2015 года телекомпания скоропостижно скончалась, оставив без работы редакторов, журналистов и операторов. Говорят, что учредители так и не смогли решить главный вопрос – финансовый. Хотя, к заслугам Яковлева как директора, можно отнести профессиональный коллектив, собранный из кадров областного ТВ, и достаточно неплохой контент.

После закрытия «Рен-ТВ» Яковлев продолжил заниматься наружной рекламой и заседал в Архангельской городской Думе, куда был избран осенью 2013 года. Любопытно, что депутатом он в первый раз избрался в 2001 году, а уже через четыре года выборы проиграл. Наконец, в 2013-м снова смог получить мандат. Также Яковлев некоторое время был исполнительным директором Фонда поддержки и развития флорбола Архангельской области «Помор» и руководителем пресс-службы хоккейного клуба «Водник».

Некоторые СМИ сообщали, что задержание Константина Евгеньевича может быть связано с уголовным делом экс-директора МУ «Информационно-издательский центр» (выпускающий газету «Архангельск-город воинской славы») Ольги Козиковой. Сложно говорить о связи этих двух дел, но факт остается фактом – сразу два медиа-руководителя Архангельска попались на коррупционном преступлении.

Источники «Двины-Информ» отмечают, что в последнее время дела в рекламном бизнесе депутата шли неважно. Возможно, сказался общий кризис, когда заказы на наружную рекламу упали. Говорят, что Константин Евгеньевич видел себя в кресле директора МУ «Информационно-издательский центр», но выбор Игоря Годзиша пал на другого человека.

Мы будем следить за ситуацией. Сегодня суд принял решение о мере пресечения, но только для Ивана Кузнецова. Он был заключен на два месяца в СИЗО. К слову, ранее уже был арестован один депутат Архгордумы Гусейн Алиев. Тоже за взятку. В настоящее время он под следствием, находится под домашним арестом.