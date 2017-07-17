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День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин Яковлев

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52058.html

Общество

День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин Яковлев

День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин Яковлев
Сегодня утром в СМИ просочилась информация о задержании депутата Архангельской городской Думы Константина Яковлева и советника главы областного центра Ивана Кузнецова. В деле фигурирует взятка в крупном размере.

Информация от источника «Двины-Информ» поступила рано утром. Но следственные органы не сразу ответили на наш вопрос, сославшись на то, что делом занимается региональное управление ФСБ. Однако не стали оспаривать сам факт возбуждения дела. А вскоре пришла и официальная информация. Она оказалась скупой и «безфамильной».

«По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемые участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы. Подозреваемые задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий». Сегодня же в администрации Архангельска прошла выемка документов, связанных с этим делом.

Наши источники не обманули: речь действительно идет о Яковлеве и Кузнецове. Константин Яковлев – известный архангельский бизнесмен, долгие годы занимающийся размещением в городе наружной рекламы, генеральный директор ООО «Норд-медиа». Тесные отношения имеет (или имел) с бывшим медиа-магнатом Архангельской области Яковом Попаренко. Вместе с ним и с Александром Радионом он был учредителем телекомпании «Рент-ТВ-Архангельск», которая была создана в 2014. Ровно через год, летом 2015 года телекомпания скоропостижно скончалась, оставив без работы редакторов, журналистов и операторов. Говорят, что учредители так и не смогли решить главный вопрос – финансовый. Хотя, к заслугам Яковлева как директора, можно отнести профессиональный коллектив, собранный из кадров областного ТВ, и достаточно неплохой контент.

После закрытия «Рен-ТВ» Яковлев продолжил заниматься наружной рекламой и заседал в Архангельской городской Думе, куда был избран осенью 2013 года. Любопытно, что депутатом он в первый раз избрался в 2001 году, а уже через четыре года выборы проиграл. Наконец, в 2013-м снова смог получить мандат. Также Яковлев некоторое время был исполнительным директором Фонда поддержки и развития флорбола Архангельской области «Помор» и руководителем пресс-службы хоккейного клуба «Водник». 

Некоторые СМИ сообщали, что задержание Константина Евгеньевича может быть связано с уголовным делом экс-директора МУ «Информационно-издательский центр» (выпускающий газету «Архангельск-город воинской славы») Ольги Козиковой. Сложно говорить о связи этих двух дел, но факт остается фактом – сразу два медиа-руководителя Архангельска попались на коррупционном преступлении.

Источники «Двины-Информ» отмечают, что в последнее время дела в рекламном бизнесе депутата шли неважно. Возможно, сказался общий кризис, когда заказы на наружную рекламу упали. Говорят, что Константин Евгеньевич видел себя в кресле директора МУ «Информационно-издательский центр», но выбор Игоря Годзиша пал на другого человека.

Мы будем следить за ситуацией. Сегодня суд принял решение о мере пресечения, но только для Ивана Кузнецова. Он был заключен на два месяца в СИЗО. К слову, ранее уже был арестован один депутат Архгордумы Гусейн Алиев. Тоже за взятку. В настоящее время он под следствием, находится под домашним арестом. 

Юрий Севастьянов, Вчера 16:58

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Комментарии
Гленн, вчера 17:21

Яковлева прочили... да он и сам хотел, на место руководителя пресс-службы архангельской мэрии. Еще до Атапина

Кстати, вчера 18:15

Арестовали именно Иванивановича. Значит ключевая фигура - советник. А об этом тут почему-то не пишут.

Находка для скульптора, вчера 23:17

На лице отпечатана мировая скорбь, в глазах немой упрек, видимо к тем кто подтолкнул его к скамье в самом гуманном суде в мире...

Эсквайр, вчера 23:45

… а мне, как практикующему физиогномисту с огромным стажем, кажется, что мздоимец вот-вот заплачет или заговорит голосом Николая Ивановича Рыжкова, прозванного "плачущим большевиком"… хи-хи!!"…********* https://www.youtube.com/watch?v=suFhs9CypMc

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