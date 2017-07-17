В Пинежском районе прошел круглый стол для родителей детей-инвалидов

Родители узнали об изменениях в законодательстве, касающихся вопросов разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, медико-социальной экспертизы, использования средств материнского капитала на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.
Представители общественной организации инвалидов Пинежского района «Забота» заинтересовались возможностью оказания социальных услуг населению в качестве поставщика.
Участниками круглого стола принято решение о необходимости регулярного проведения таких встреч, - сообщает пресс-служба областной администрации.