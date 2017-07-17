На уборку Арктики из Архангельска отправилось судно "Полар кинг"

27 июля на Землю Франца-Иосифа ушел «Полар кинг» – судно, которому предстоит доставить на территорию национального парка «Русская Арктика» рабочих и специальную технику для очистки островов полярного архипелага.

Также на борту – группа бойцов окружного сводного студенческого отряда «Гандвик». 15 студентов из шести регионов Северо-Западного федерального округа: Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга – в течение двух месяцев будут выполнять технологические работы островов Гукера и Хейса.

На обратном пути с Земли Франца-Иосифа судно «Полар Кинг» доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации, в том числе с острова Греэм-Белл, где уже с мая специалисты ЗАО «АКС» ведут работы по очитке. Всего в 2017 году с ЗФИ запланировано вывезти не менее 8 000 тонн отходов, сообщает пресс-служба Национального парка «Русская Арктика».