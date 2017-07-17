Соловецкая регата стартовала в Архангельске

В этом году она приурочена сразу к двум юбилеям — 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.

27 июля вечером Красная пристань, откуда стартовала гонка, заполнилась участниками и зрителями. В состязаниях приняли участие как опытные моряки, которые не раз побеждали в соревнованиях, так и новички.

Первым делом участники спели традиционный гимн регаты и сделали фото на память, а после вышли на старт.

Первый этап Соловецкой регаты - "городской", по факту это лишь тренировка перед нешуточными соловецкими баталиями, где развернется нешуточная борьба. Впереди участников ждёт Белое море, завершится регата 6 августа.