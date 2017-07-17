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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52039.html

Общество

Соловецкая регата стартовала в Архангельске

Соловецкая регата стартовала в Архангельске
Фото ИА "Регион 29"
В этом году она приурочена сразу к двум юбилеям — 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.

27 июля вечером Красная пристань, откуда стартовала гонка, заполнилась участниками и зрителями. В состязаниях приняли участие как опытные моряки, которые не раз побеждали в соревнованиях, так и новички.

Первым делом участники спели традиционный гимн регаты и сделали фото на память, а после вышли на старт. 

Первый этап Соловецкой регаты - "городской", по факту это лишь тренировка перед нешуточными соловецкими баталиями, где развернется нешуточная борьба. Впереди участников ждёт Белое море, завершится регата 6 августа.  

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Комментарии
Гость, сегодня 11:54

На фото горизонт завален, профи:-)
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