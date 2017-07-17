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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52036.html

Общество

О начале праздника "СоломБал" в Архангельске возвестит пушечный залп

О начале праздника "СоломБал" в Архангельске возвестит пушечный залп
30 июля c 13 до 16 часов в парке КЦ «Соломбала - Арт» пройдет традиционный «Соломбал».

По легенде именно в Соломбале, в честь спуска на воды Северной Двины первого российского корабля «Святой Павел», Петр I устроил бал на соломе, давшей корабельной стороне ее имя.Для проведения бала уже доставлено семьсот килограммов сена из деревни Повракулка Приморского района. Оно покроет «Сенную Площадь», которая появится в парке КЦ «Соломбала - Арт» в день проведения бала.

Помимо традиционного бала на сене, будет организован «Поморский сеновал», где можно сделать фото на память, вместе с клубом традиционной поморской культуры «Сугревушка» исполнить народные песни.

В «Мастерской кудес» откроются мастер-классы по плетению из травы и лыка.

Книгочеев, наверняка, заинтересует «Бюро забытых вещей», где хранятся аксессуары литературных героев, которые они случайно оставили на балах и светских раутах.
К услугам ценителей морской романтики - интерактивная площадка «Мой парус надежды, мой парус мечты», где можно будет расписать деревянные парусники элементами северной росписи.

На «Фехтовальном плацу» дадут уроки фехтования по спортивному мечу участники клуба боевых искусств «Северный Волк».

В фотозоне «Соломбальский маскарад» можно будет создать собственный уникальный образ из предложенных костюмов и увековечить его на фотографии.

«Соломбальское Лукоморье» - городок из арт - объектов из соломы гостеприимно распахнет свои двери для всех любителей фотографироваться в экзотических интерьерах.
Во второй раз, во время «Соломбала», будут организованы экскурсии на судоремонтный завод «Красная Кузница». Мы устраиваем их совместно с предприятием по просьбе горожан. В прошлом году «Красная Кузница» приняла более 120 участников нашего бала.

Впервые на «СоломБале» будут работать детские площадки от Архангельского краеведческого музея. Интерактивная программа «Корабль из прошлого» позволит совершить увлекательный экскурс в Архангельск минувший: участники игрового занятия узнают о трех визитах в наши края Петра I, о его опасных морских приключениях и о строительстве первых российских кораблей.

Участники другой программы «Земля Терра Инкогнита» вместе с музейным археологом проведут импровизированные раскопки, попробуют себя в роли картографов, самостоятельно намечая путь знаменитых экспедиций Виллема Баренца на Новую Землю, попытаются разгадать затерянные в веках тайны арктических походов легендарных капитанов Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова.

Большую помощь в проведении интерактивных площадок оказывают специалисты КЦ «Цигломень».

Специальным гостем «СоломБала» станет участник фестиваля духовой музыки «Дирекцион - Норд - 2017» военный оркестр войсковой части 5134 войск национальной гвардии России из города Сыктывкара.

На «СоломБал» прибудут также известные вокалисты и популярные хореографические коллективы из Архангельска и Северодвинска.

На аллее «Рукотворные чудеса» можно будет приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества.

О начале большого праздника, как и положено, возвестит пушечный залп.

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