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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52035.html

Общество

«Единая Россия» запустила новую модель развития российских городов

«Единая Россия» запустила новую модель развития российских городов
Краснодарский форум «Единой России» «Городская среда» с участием премьер-министра, председателя партии Дмитрия Медведева обозначил главную повестку дня работы единороссов на ближайшие пять лет – благоустройство России.

Правительство России сохранит в 2018 году объемы финансирования проекта по благоустройству российских городов.   Это более 25 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета.

- Взявшись за модернизацию городской среды, мы, по сути, запускаем новую модель развития российских  городов, - заявил  Дмитрий Медведев.

Участник форума Виктор Заря, региональный координатор партпроекта отметил, что  проект «Городская среда» самый ожидаемый в обществе и настаивает на жестком контроле за качеством работы подрядчиков. 

Сегодня в Архангельской области включено в программу финансирования 178 дворовых территорий и 70  мест общего общественного пользования.

Игорь Годзиш,  глава МО «Город Архангельск», член президиума регионального политсовета партии, сообщил, что в Архангельске более  50 дворовых территорий, которые будут благоустроены.

- Мы входим в пятилетнюю программу благоустройства  партии «Единая Россия» и от того,  насколько  эффективно мы отработаем,  зависит уровень субсидий выделяемых федеральным центром, - считает Годзиш.

По возвращении с форума Елена Кудряшова, ректор САФУ   планирует начать подготовку специализированных программ для руководителей муниципалитетов.

Виталий Фортыгин, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» считает, что во время реализации проекта важно учитывать мнение людей, индивидуальные особенности городов.

- Так, например, у нас в Архангельской области  есть совершенно уникальные города - Вельск,  Каргополь,  Сольвычегодск, имеющие  свою яркую  индивидуальность. Важно также, отработав над тем,  чтобы создать условия  хорошей жизни – качественная вода,  хорошее водо и теплоснабжение  мы должны обязательно  создавать комфортную среду в каждом  дворе.  Поэтому партия «Единая Россия»  этот проект поставила в основу и сегодня в Архангельской  области этот проект развивается.

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Комментарии
гость, сегодня 11:35

А,где же они все раньше были?Довели все до убожества,а теперь проснулись.Или это очередной пиар перед выборами?
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