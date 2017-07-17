Ветер северный и северо-западный, ночью на юге области юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +10,+15°, днем +21,+26°, местами до +16°.
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Пятница, 28 июля, 16:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52029.html
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28 июля в Архангельской области вновь пройдут грозы и ливни
В большинстве районов дождь, ночью местами сильный. В отдельных районах гроза, ливень, возможен град.
Ветер северный и северо-западный, ночью на юге области юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +10,+15°, днем +21,+26°, местами до +16°.
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