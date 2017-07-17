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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/27/52034.html

Общество

Елена Вторыгина: «Единая Россия» выступает за увеличение субсидирования сельского хозяйства в районах Крайнего Севера

Елена Вторыгина: «Единая Россия» выступает за увеличение субсидирования сельского хозяйства в районах Крайнего Севера
Елена Вторыгина, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») приняла участие в мероприятиях рамках XXI областной выставки «Животноводство Поморья».

На выставке можно было увидеть коров холмогорской породы, орловских и русских рысаков, тяжеловозов и мезенских лошадей, а также свиней, овец, кур из 12 племенных сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств и личных подворий Вельского, Устьянского, Холмогорского, Няндомского и Котласского районов.

На выставке были организованы показ современной сельскохозяйственной техники и демонстрация доильного оборудования, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и другой продукции, используемой животноводами.

Племенная база животноводства Поморья – это четыре племзавода и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, один племрепродуктор по разведению орловских рысаков, а также генофондная ферма по разведению мещерской породы лошадей.

Акцент в области делается на молочное скотоводство. Успехи племенных хозяйств налицо: впервые в области в племрепродукторе «Пежма» получен удой в 9 370 кг на корову в год, а в агрофирме «Вельская» этот показатель составил свыше 9 000 кг.

Продукция архангельских сельхозпроизводителей пользуется большим спросом в Архангельской области и за ее пределами. В 2016 году племенные хозяйства Поморья реализовали 680 коров и быков, в том числе более трети – в Вологодскую и Московскую области, а также в Республику Саха (Якутия).

Парламентарий, в минувший понедельник, также приняла участие в дискуссии о перспективах развития АПК Архангельской области  в рамках  «круглого стола» с сельхозпроизводителями.

 «Аграриев волнуют сложности со сбытом продукции, заготовка кормов в условиях нынешнего холодного и дождливого лета, обременительные банковские кредиты, труднодоступность населенных пунктов. Однако, в целом, на сельское хозяйство федеральный бюджет увеличил ассигнования и эту федеральную  помощь регион получает. Но она явно для районов Крайнего Севера недостаточна.  «Единая Россия» выступает за увеличение субсидирования сельского хозяйства в районах Крайнего Севера. 

Ежегодно на сельское хозяйство область выделяет полтора миллиарда рублей. Сумму необходимо увеличить, отмечают федеральные парламентарии фракции "Единая Россия".

Вчера 19:02

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Комментарии
Селянин, вчера 20:01

При Сталине эти балаболки ударно выгребали бы навоз. Ничего другого им доверять нельзя.

гражданин, сегодня 08:36

А то мы не знали, что финансирование надо увеличивать. Было бы больше пользы от парламентариев - участников "круглого стола", если бы они взяли грабли или вилы.
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