Елена Вторыгина: «Единая Россия» выступает за увеличение субсидирования сельского хозяйства в районах Крайнего Севера

На выставке можно было увидеть коров холмогорской породы, орловских и русских рысаков, тяжеловозов и мезенских лошадей, а также свиней, овец, кур из 12 племенных сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств и личных подворий Вельского, Устьянского, Холмогорского, Няндомского и Котласского районов.
На выставке были организованы показ современной сельскохозяйственной техники и демонстрация доильного оборудования, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и другой продукции, используемой животноводами.
Племенная база животноводства Поморья – это четыре племзавода и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, один племрепродуктор по разведению орловских рысаков, а также генофондная ферма по разведению мещерской породы лошадей.
Акцент в области делается на молочное скотоводство. Успехи племенных хозяйств налицо: впервые в области в племрепродукторе «Пежма» получен удой в 9 370 кг на корову в год, а в агрофирме «Вельская» этот показатель составил свыше 9 000 кг.
Продукция архангельских сельхозпроизводителей пользуется большим спросом в Архангельской области и за ее пределами. В 2016 году племенные хозяйства Поморья реализовали 680 коров и быков, в том числе более трети – в Вологодскую и Московскую области, а также в Республику Саха (Якутия).
Парламентарий, в минувший понедельник, также приняла участие в дискуссии о перспективах развития АПК Архангельской области в рамках «круглого стола» с сельхозпроизводителями.
«Аграриев волнуют сложности со сбытом продукции, заготовка кормов в условиях нынешнего холодного и дождливого лета, обременительные банковские кредиты, труднодоступность населенных пунктов. Однако, в целом, на сельское хозяйство федеральный бюджет увеличил ассигнования и эту федеральную помощь регион получает. Но она явно для районов Крайнего Севера недостаточна. «Единая Россия» выступает за увеличение субсидирования сельского хозяйства в районах Крайнего Севера.
Ежегодно на сельское хозяйство область выделяет полтора миллиарда рублей. Сумму необходимо увеличить, отмечают федеральные парламентарии фракции "Единая Россия".
При Сталине эти балаболки ударно выгребали бы навоз. Ничего другого им доверять нельзя.
А то мы не знали, что финансирование надо увеличивать. Было бы больше пользы от парламентариев - участников "круглого стола", если бы они взяли грабли или вилы.